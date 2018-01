Ook Carrefour Markets betrokken bij overleg tussen bonden en directie

'We hebben vernomen dat Carrefour alleen maar de ondernemingsraad Hypermarkten en Centrale Diensten zal sturen', zegt Jan De Weghe van het BBTK maandag in Het Nieuwsblad en De Standaard. 'De ondernemingsraad van de Markets zou niet uitgenodigd worden, omdat die zogezegd niet geraakt zijn door de hervormingsplannen. Wij willen dat hun ondernemingsraad woensdag ook aanwezig is. Zonder de Markets gaan we niet aan tafel.'

Het oorspronkelijke plan was de Markets-ondernemingsraad niet uit te nodigen, aldus de vakbonden. 'De directie had er blijkbaar niet aan gedacht de Markets uit te nodigen', zegt Tom Van Droogenbroeck van de liberale ACLVB.

De directie motiveerde dat in eerste instantie door erop te wijzen dat de herstructureringsaankondiging geen betrekking heeft op de Markets-medewerkers. Dat standpunt werd echter aangepast, terwijl de directie volhoudt dat ze altijd van plan was Markets mee te betrekken.

'Het klopt dat de Markets niet getroffen worden door de ontslagen', zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. 'Maar Carrefour gaat, binnen het donderdag aangekondigde plan, ook in de Markets investeren. Het is dus logisch dat zij mee aan tafel zitten.'

In drie van de 785 Carrefour-winkels wordt maandag nog gestaakt: de met sluiting bedreigde hypermarkt van Belle-Ile (Luik) en de hypermarkten in Haine-Saint-Pierre en Zinnik (Henegouwen).