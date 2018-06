Ook BMW verhoogt druk op Britse regering

De Britse BMW-baas Ian Robertson zei tegen de openbare omroep BBC dat de regering klaarheid moet scheppen voor het einde van de zomer.

'Als we geen klaarheid krijgen in de volgende maanden, moeten we noodplannen beginnen te maken', stelt hij. 'Dat betekent investeren in systemen die we misschien niet nodig hebben en in magazijnen die in de toekomst misschien niet meer bruikbaar zijn, waardoor we de Britse auto-industrie in feite minder competitief maken.'

BMW maakt in het Verenigd Koninkrijk de Mini en Rolls-Royce en stelt er ongeveer 8.000 mensen tewerk.

Donderdag had Airbus nog een risicoanalyse over de brexit gepubliceerd. Als Groot-Brittannië de Europese interne markt en douane-unie zou verlaten, dan zal de productie 'erg waarschijnlijk ernstig worden verstoord', luidde het.

De vliegtuigbouwer, die in Groot-Brittannië 14.000 mensen rechtstreeks tewerkstelt, verwacht 'catastrofale gevolgen' met een impact van miljarden dollars en zal 'zijn afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk heroverwegen.'