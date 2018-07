Ontex verwerpt overnamebod van investeringsfonds Pai

Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg meldde vrijdag op basis van goedgeplaatste bronnen dat Pai een bod zou bekijken. Inmiddels bevestigde Ontex dat het een ongevraagd niet-bindend bod ontvangen heeft, maar dat werd verworpen.

Het ging om een bod in contanten voor alle uitstaande aandelen. Pai was van plan Ontex van de beurs te halen. Het bod onderwaardeerde 'significant' de luierproducent. De raad van bestuur van Ontex verwierp het daarom unaniem.

Bij de bespreking was CEO Charles Bouaziz niet aanwezig, omdat hij ook zetelt in de raad van toezicht van Pai Partners. "Hij heeft zich ook teruggetrokken uit zijn positie bij Pai, zolang als nodig." De handel in het aandeel van het Bel20-bedrijf is van bij de openingsbel opgeschort, in afwachting van een persbericht.

Bloomberg schreef vrijdagochtend ook dat de grootste aandeelhouder, de beursgenoteerde holding GBL van Albert Frère, voorstander zou zijn van zo'n deal. Maar de mogelijke overname bevindt zich nog in een vroeg stadium, mogelijk komt er geen deal en blijft Ontex op eigen benen, klonk het. Pai en GBL weigerden commentaar aan Bloomberg.

Bij Ontex was in eerste instantie niemand bereid toelichting te geven. Het aandeel Ontex heeft op een jaar tijd 36 procent verloren. Het bedrijf kampt met een toenemende prijsdruk voor luiers in Europa en concurrentie.