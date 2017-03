'Ondernemers zijn opnieuw baas op de beurs'

Als het voelt als een zeepbel en als het ruikt naar een zeepbel, dan is het waarschijnlijk een zeepbel. Als het berichtenplatform Snapchat in zijn eerste beursdagen wordt verhandeld tegen 70 keer de omzet, ondanks de zware verliescijfers, kun je die waardering alleen belachelijk noemen. Als beleggers bereid zijn 18 keer de bedrijfswaarde van kleine Amerikaanse aandelen te betalen, valt de mond van de conservatievere beleggers open van verbazing. Als de grote jongens op Wall Street noteren tegen bijna 30 keer de cyclisch gecorrigeerde winst, moet je al stevige argumenten aanvoeren om aan te tonen dat het deze keer anders is. De Amerikaanse beleggers feesten alsof het 1987 is. Later dat jaar crashte de beurs.

