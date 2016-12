Oekraïne nationaliseert grootste bank

De Oekraïense regering verklaarde in een persbericht "100 procent eigenaar te zijn van PrivatBank en het ononderbroken functioneren van deze instelling te garanderen, net als de bescherming van het geld van haar klanten".

De nationalisering volgt op maanden van geruchten dat PrivatBank een groot aantal slechte leningen verstrekte. De bank beschikt over een derde van het spaargeld van Oekraïne en heeft vertakkingen in verschillende Baltische staten.

Tot nu toe was de voornaamste aandeelhouder van de bank de invloedrijke oligarch Igor Kolomoiski, die een tijdlang gouverneur was van de regio Dnipropetrovsk en het doelwit werd van de strijd tegen corruptie van president Petro Porosjenko.

Bedreiging financieel systeem

De ineenstorting van de bank zou een bedreiging vormen voor het volledige financiële systeem in Oekraïne. Recente stresstests van de centrale bank hebben aangetoond dat 28 van de 39 doorgelichte banken niet over voldoende geld beschikt om een nieuwe financiële crisis te overleven.

Kiev hoopte in november groen licht te krijgen voor een nieuwe schijf van 1,3 miljard dollar financiële hulp van het Internationaal Monetair Fonds, in het kader van het reddingsplan van 17,5 miljard dollar dat in 2015 werd toegekend.

Het IMF was echter van mening dat Oekraïne meer tijd nodig heeft om alle noodzakelijke voorwaarden te vervullen, "met name de goedkeuring van een begroting van 2017 die coherent is aan de doelstellingen van het hulpprogramma: de financiële stabiliteit bewaren en de strijd tegen corruptie". (Belga/NS)