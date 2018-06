Nog meer spoorstakingen op komst: ook onafhankelijke bonden willen 48 uur staken

De twee stakingsaanzeggingen sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor er mogelijk vier dagen na elkaar (van 10 juli om 3.00 uur tot 14 juli om 3.00 uur) een minimale dienstverlening zal worden doorgevoerd. Beide bonden protesteren tegen voorstellen voor een herwaardering van de treinbestuurders.

Drie kleinere spoorbonden (met behalve OVS en ASTB ook Metisp-Protect) hadden al met stakingen in juni gedreigd, maar die aanzeggingen werden om procedurele redenen geweigerd door HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.

Alvast twee van hen hebben nu opnieuw aanzeggingen ingediend. OVS liet donderdag weten dat er wordt gestaakt van 10 juli om 03.00 uur tot 12 juli om 03.00 uur. Op dinsdag 3 juli is wel nog een verzoeningsvergadering gepland.

Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) meldde vrijdag ook een nieuwe aanzegging te hebben ingediend. Als die staking plaatsvindt, volgt ze onmiddellijk op die van OVS: van 12 juli om 03.00 uur tot 14 juli om 03.00 uur. Bij de vakbond was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor meer informatie.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of ook Metisp-Protect, die in de eerste, afgewezen aanzegging liefst acht stakingsdagen plande, opnieuw een aanzegging zal indienen.

De 48 urenstaking die ACOD Spoor sinds donderdag om 22.00 uur houdt, heeft niets te maken met de herwaardering van de treinbestuurders. De socialistische spoorbond protesteert tegen het feit dat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.