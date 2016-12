NMBS-aanbod stijgt met 5,1 procent vanaf december 2017

Er wordt vooral ingezet op de uitbreiding van de voorstadsnetten rond Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Ook tijdens het weekend zullen meer treinen rijden. Waar mogelijk wil de NMBS ook de reistijd verlagen.

Het aantal treinkilometers stijgt met 5,1 procent of 3,9 miljoen treinkilometers. Meer dan 15 procent van de haltes (86 haltes) krijgen tijdens weekdagen nieuwe verbindingen en 114 haltes worden tijdens de piekuren en/of 's morgens vroeg of 's avonds laat beter bediend. Tijdens het weekend worden meer dan 120 haltes beter bediend.

Wat verandert er?

De NMBS wil ook de reistijd voor de honderd belangrijkste lijnen met gemiddeld drie procent verminderen. Ook op de andere verbindingen worden reistijdverlagingen gepland.

Rond Brussel wordt het aantal treinen per dag uitgebreid, idem voor Antwerpen. Zo zal de L-trein tussen Roosendaal-Antwerpen-Puurs tijdens weekdagen om het half uur rijden in plaats van om het uur nu. In Gent komen er 's ochtend bijvoorbeeld twee extra piekuurtreinen van en naar Eeklo.

West-Vlaanderen en Limburg worden beter bediend. De IC03-trein tussen Genk en Knokke-Blankenberge wordt niet langer gesplitst in Brugge, maar zal doorrijden naar Blankenberge, met minder tijdsverlies tot gevolg. Hasselt krijgt op zaterdag een beter aanbod naar Antwerpen, Brussels Airport-Zaventem en Leuven. Hasselt kan zondagavond rekenen op een extra P-studententrein naar Gent. Hetzelfde geldt voor een studententrein vanuit de Kempen naar Leuven. Voor de klanten uit de Kempen wordt 's avonds een extra piekuurtrein ingelegd van Brussel-Zuid naar Mol.

De splitsing van de IC Knokke-Blankenberge is ook goed nieuws voor West-Vlaanderen. Knokke krijgt een rechtstreekse verbinding naar Brussels Airport-Zaventem. Daardoor krijgt Brugge in een klap ook tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding naar de nationale luchthaven. De reistijd tussen Kortrijk, Brugge en Oostende wordt verbeterd. West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen krijgen op zondag ook een extra studententrein naar Leuven.