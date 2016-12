Nike werft nog eens 600 mensen aan in België

De geruchten over een uitbreiding deden al lange tijd de ronde. Vandaag worden ze bevestigd door De Tijd en Het Laatste Nieuws.

"De raad van bestuur keurde ondertussen het investeringsproject goed", aldus personeelsdirecteur Filip Peeters. "Het gaat om een nieuw logistiek gebouw voor de verdeling van kleding. Ergens halverwege 2019 zou het operationeel moeten zijn. We willen dan ook midden 2017 starten met de werken."

Het nieuwe magazijn brengt nieuwe jobs mee. "Hoeveel bijkomende jobs weten we nog niet, maar meer capaciteit betekent sowieso meer arbeidsplaatsen", aldus Peeters. Het nieuwe gebouw wordt naar verluidt een perfecte spiegeling van het complex dat in mei in gebruik genomen werd en waar 600 mensen aan de slag konden. (Belga/BO)