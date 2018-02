Nieuwe fraudeaanklacht tegen Barclays

Barclays heeft een extra aanklacht wegens fraude aan de broek in verband met een omstreden investeringsronde in 2008, waarbij de Britse bank in zee ging met nieuwe geldschieters uit het Midden-Oosten. Het agentschap dat ernstige fraudezaken in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt (SFO, Serious Fraud Office), heeft dat laten weten.