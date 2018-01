Nieuwe financieel directeur bij Delhaize

Delhaize kondigt aan dat het enkele wijzigingen doorvoert in het directiecomité. Vervoegen het directiecomité: Dieter De Waegeneer wordt de nieuwe hr-topman en duurzaamheidsmanager en Siger Spaans wordt de nieuwe financieel directeur. De Waegeneer werkt al tien jaar voor Delhaize. Siger Spaans komt van Ahold Delhaize, waar hij al zeventien jaar actief is. Verlaten het directiecomité: Mark Verleye, Sylvie van den Eynde en voormalig financieel directeur Jorge Bulleraich.

De aanstelling van Siger Spaans moet niet worden beschouwd als versteviging van de Nederlandse greep op Delhaize, dat geldt als het zwakke broertje binnen de groep, zo klinkt het. 'We zijn een grote groep. Het is normaal dat we voor zo'n functies eerst in eigen huis kijken', aldus een woordvoerder.