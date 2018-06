Nieuwe CEO voor luchtvaartmaatschappij VLM

Maertens volgt COO Carl Runge op, die tijdelijk het bedrijf leidde. Maertens is de derde CEO sinds de doorstart na het faillissement van het voormalige VLM.

Johan Maertens (46) is jurist van opleiding, meldt zijn nieuwe werkgever. In 2000 stapte hij van een advocatenkantoor over naar juridisch adviseur voor Sabena. In 2002 werd hij 'vicepresident legal' van Brussels Airlines en drie jaar later trok hij naar Afrika om er lokale luchtvaartprojecten te ontwikkelen.

In 2008 stapte hij over naar Lufthansa Consulting en in 2012 werd hij gedeputeerd CEO en COO in Congo van de nationale luchtvaartmaatschappij ECAir. Nu is hij dus aangeduid als nieuwe CEO van SHS Antwerp Aviation, de dochter van SHS Aviation, die onder de merknaam VLM luchtvaartactiviteiten ontwikkelt.

VLM heeft sinds zijn doorstart na het faillissement midden 2016 al een aantal toplui gehad. Aanvankelijk werd het bedrijf geleid door de Nederlander Harm Prins. In november vorig jaar werd aangekondigd dat de Luxemburger Karl Rickard hem zou vervangen, al werd in februari alweer duidelijk dat Rickard niet meer aan de slag was. Intussen had de Nederlander Carl Runge als COO tijdelijk de touwtjes in handen. Carl Runge, al van bij de overname actief, verlaat het bedrijf. De nieuwe CEO zal ook de operationele leiding op zich nemen.

Volgens woordvoerder Yves Panneels is een derde CEO op twee jaar tijd geen reden tot paniek. "Maertens is zich nu volop aan het inwerken en voert gesprekken met het personeel. Hij heeft een stevig parcours in de Belgische én internationale luchtvaart. Hij heeft er goesting in", klinkt het.

VLM telt een honderdtal werknemers en zes Fokker 50-toestellen. De luchtvaartmaatschappij biedt momenteel vluchten aan van Antwerpen naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, London City Airport, Maribor, München, Rostock en Zürich.

Vanaf 1 oktober worden nog twee routes toegevoegd: Antwerpen-Manchester en een lijn tussen de luchthaven Oostende-Brugge en Manchester.