Niet Greenyard, maar Iers groente- en fruitbedrijf neemt Dole Food over

Total Produce, een Ierse groep actief in verse groenten en fruit, neemt een belang van 45 procent in Dole Food Company en betaalt daarvoor 300 miljoen dollar cash. Op termijn kan Total Produce het bedrijf volledig overnemen.

Totale Produce bereikte een akkoord met de 94-jarige David H. Murdock, de eigenaar van de bekende producent van onder meer bananen en ananassen.

De twee bedrijven zijn complementair met verschillende producten en verscheidene geografische aanwezigheid, klinkt het. Het management net als het bestuur van Dole blijft aan boord. Murdoch blijft voorzitter van Dole, maar krijgt wel Total Produce-voorzitter Carl McCann naast zich als ondervoorzitter.

Beide bedrijven tellen samen ruim 8,4 miljard dollar omzet. Dole neemt met 4,5 miljard dollar de grootste hap voor zich.

De deal die vandaag bekendraakte, bepaalt nog dat Total Produce aanvullend 6 procent kan verwerven van Dole voor 12 miljoen dollar. Twee jaar na het afronden van de initiële transactie kan Dole volledig overgenomen worden voor een bedrag tussen 250 en 450 miljoen dollar, afhankelijk van de ebitda, in cash of aandelen.

Als dat vijf jaar na de initiële deal nog niet gebeurd is, kan Murdock de verkoop in gang zetten van alle Dole-aandelen.

McCann omschrijft de investering als 'met voorsprong de beste stap in de geschiedenis van het bedrijf'. Dole-eigenaar Murdock kent overigens al jaren de famillie McCann, zo blijkt nog. Hij was een vriend van Neil McCann, de overleden vader van de huidige voorzitter.

In december 2017 leek het Belgische Greenyard van Hein DeprezDole binnen te halen, maar de overname sprong begin januari af. Er werd toen een oàvernamebedrag genoemd van 2,5 miljard dollar.

Een week later trok Dole ook de plannen voor een beursgang, aangekondigd eind april 2017, in.

Dole Food is een van de grootste spelers op de markt van bananen en ananassen. De multinational uit Californië - waarvan de wortels teruggaan tot 1851 in Hawaï - is actief in de productie en distributie van fruit en groenten en is een belangrijke producent van voorverpakte salades.

Total Produce werd in 2007 afgesplitst van de Ierse bananenspeler Fyffes. Het bedrijf levert vanuit 26 landen wereldwijd verse producten.