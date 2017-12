Nicolas Saverys (CEO Exmar): 'Ik heb me dit jaar soms heel alleen gevoeld'

Nicolas Saverys kan het jaar goed afsluiten dankzij een contract voor zijn hervergassingsplatform, maar 2017 heeft er lang grimmig uitgezien voor de topman en zijn bedrijf.

In de eerste helft van het jaar halveerde de koers van het aandeel, omdat beleggers erg ongerust werden over de hoge schuldenlast van het bedrijf en het mislopen van een deal met het Nederlandse Vopak.

"Je hebt dan verschillende strijdtonelen tegelijkertijd. Je moet een klant vinden voor een groot en duur project. Je moet je bankiers kalm houden. Je moet de neuzen in je bedrijf in dezelfde richting houden. Een bedrijf is als een voetbalploeg. Als die een match aan het verliezen is, dan draait die ploeg minder goed. Met een bedrijf is dat juist het zelfde," vertelt Nicolas Saverys.