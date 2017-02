Nettowinst Melexis stijgt met 14 procent

"Een buitengewoon sterk laatste kwartaal. Klanten bleven bestellen in plaats van zoals gewoonlijk hun voorraden te beperken", becommentarieert Françoise Chombar, de CEO van Melexis, het slot van 2016. De omzet lag 17 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2015. In de laatste drie maanden verkocht Melexis voor 120 miljoen euro halfgeleiders, nog 5 procent meer dan in het derde kwartaal. De brutomarge steeg jaar op jaar met 16 procent, tot 55,2 miljoen euro.

Er was de gewoonlijke discipline aan de uitgavenkant. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 14,2 procent van de omzet, de algemene en administratieve kosten 4,9 procent en de verkoopkosten 2,4 procent. Daardoor steeg het bedrijfsresultaat met 23 procent tot 29,4 miljoen euro. Er waren wel meer financiële kosten. De nettowinst was uiteindelijk 25,1 miljoen. Dat is 62 cent per aandeel, 14 procent meer dan een jaar geleden.

Acht Melexis-chips in elke auto

Melexis blijft een investering in rijdende elektronica. Dit kwartaal kwam opnieuw 88 procent van de omzet uit de auto-industrie. "Magnetische sensoren, druksensoren en ventilatorsturingen blijven de groeimotoren. In elke nieuwe wagen wereldwijd zitten nu gemiddeld acht Melexis-chips", schrijft Françoise Chombar. Op basis van recente cijfers van Strategy Analytics claimt Chombar dat de groei van Melexis twee keer zo sterk was als die van de markt voor halfgeleiders in auto's in het algemeen. "Alle regio's droegen bij", tekent Chombar.

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht Melexis ongeveer 125 miljoen euro omzet. Dat is een stijging van 14 procent. Voor heel 2017 ziet het bedrijf een omzetgroei tussen 11 en 15 procent. Net als het voorbije jaar zou de bedrijfswinstmarge ongeveer 25 procent zijn. Chombar ziet de groei ook komen van nieuwe producten in een breed aantal productlijnen, waaronder optische sensoren. Onlangs stelde Melexis een nieuwe cameramodule voor die ook bij sterk tegenlicht nog goede prestaties levert.

De voorwaarde voor de precisie van de vooruitzichten is wel dat de euro ongeveer 1,07 dollar waard blijft. In het jongste kwartaal en over het hele jaar had de dollarkoers geen invloed op de resultaten. Over het hele jaar 2016 boekte Melexis een omzet van 456,3 miljoen euro (+14%) en een nettowinst van 96,3 miljoen (-3%). De raad van bestuur stelt een brutodividend van 70 cent voor, bovenop het interim-dividend van 1,3 euro dat in oktober is betaald. De betaling gebeurt op 27 april.

Analisten zijn ondertussen verdeeld in hun advies over de beurskoers, die in het afgelopen jaar met meer dan 41 procent steeg. Op dinsdag had Melexis een beurswaarde van meer dan 2,8 miljard euro.