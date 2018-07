Nederlandse keten Jumbo trekt ex-topman Lidl aan om Belgische markt te veroveren

Isaac brengt alvast enige ervaring mee met het Belgische foodretaillandschap. De afgelopen veertien jaar was hij onder meer actief als COO en lid van de management board bij Lidl België. Dat meldt de Jumbo Groep Holding woensdag op zijn website.

'We zijn erg blij met de komst van Peter. Om met succes de Belgische markt te kunnen bedienen, moet je de ins en outs van de winkelcultuur aldaar goed kennen', liet CEO van Jumbo, Frits van Eerd, in de mededeling optekenen. 'Zijn benoeming onderstreept de ambitie van Jumbo om op termijn een onderscheidende speler in het Belgische foodretaillandschap te worden', luidde het voorts.

Isaac start op 1 september in zijn nieuwe functie.

Midden juni kwam na maanden van speculatie de bevestiging dat de op een na grootste supermarktketen van Nederland naar ons land komt. In Nederland heeft het familiebedrijf een marktaandeel van ruim negentien procent, met zowat zeshonderd winkels.