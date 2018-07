Nederlands bedrijf naar Thailand met mogelijke oplossing om water weg te pompen

Mochten de duikers niet slagen in hun reddingsmissie die vandaag van start is gegaan, dan heeft het bedrijf mogelijk een oplossing gevonden, zegt een woordvoerder. Een test die gisteren is uitgevoerd, bleek succesvol.

Directeur van het bedrijf Jeroen van Heck zit al in Thailand. 'Vanuit de contacten die wij hebben is gevraagd: ga door en zorg dat de spullen hier komen', zegt de woordvoerder. Volgens hem wordt er nu hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het materieel samen met de twee medewerkers aan het eind van de middag op Schiphol op een lijnvlucht kan worden gezet.

De oplossing die het bedrijf heeft uitgedokterd, is een zogenoemde heveloplossing. Daarbij moet water worden weggepompt met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water. 'Denk hierbij aan het inzetten van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde brandstof heeft getankt. Als je aan het rietje in de tank zuigt, begin het te stromen. Wij denken dat we dat met behulp van slangen kunnen realiseren.' De test gisteren was een succes. 'Maar we kunnen de situatie natuurlijk niet exact nabootsen', waarschuwt de woordvoerder.

Wanneer ze de oplossing kunnen inzetten, is nog niet duidelijk. 'Ze zullen morgen rond 12.00 uur Nederlandse tijd bij de grot zijn. We hopen dat we daar zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maar dat is ook afhankelijk van de reddingsoperatie van de duikers. Als die nog binnen zijn, kunnen wij niet beginnen.'

Of het bedrijf voor zijn inzet betaald wordt, weet de woordvoerder niet. 'Ik ben de financiële man van het bedrijf, maar ik heb daar eigenlijk geen idee van. Maar daar gaan we ongetwijfeld uit komen.'

Volgens de lokale nieuwswebsite RTV Drenthe is Van Heck zelf benaderd door de Thaise autoriteiten voor advies. In 2014 rukte het bedrijf ook al uit om in Servië een ondergelopen kolenmijn leeg te pompen. Die klus nam acht maanden in beslag.