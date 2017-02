Nationale Bank: '59.000 extra banen in 2016'

De Belgische economie is op weg naar meer groei, en dat vertaalt zich vooral in meer banencreatie, zo staat in het jaarverslag 2016 van de Nationale Bank. Vorig jaar kwamen er in België netto 59.000 banen bij, 17.000 meer dan in 2015. Pijnpunten blijven wel de hoge inflatie en de precaire toestand van de overheidsfinanciën.