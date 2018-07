Na het milieuschandaal: 'Beste halfjaar voor Volkswagen, diesel maakt comeback'

Opmerkelijk ook is de toename van dieselauto's in Duitsland, schrijft het Handelsblatt.

Het milieuschandaal, waarbij de uitstootwaarden van diesel werden gemanipuleerd, lijkt daarmee helemaal vergeten.

'We laten het beste halfjaar uit onze geschiedenis achter ons', verklaart verkoopdirecteur Fred Kappler. Hij waarschuwde wel voor de nieuwe emissienormen, die de verkopen in het tweede halfjaar negatief kunnen beïnvloeden omdat auto's met vertraging zouden worden afgeleverd.

China, Brazilië en Rusland

In de eerste jaarhelft tekende VW in alle kerngebieden groei op. In de grootste afzetmarkt China verkocht het concern bijna twee miljoen nieuwe wagens, 9,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Brazilië werden zelfs 22,6 procent meer wagens verkocht, tot 174.400 in totaal. Ook in Rusland was er een groei met meer dan 10 procent.

In thuisland Duitsland bleef de toename beperkt tot 4,6 procent.

Diesel

Opmerkelijk is de terugkeer van de dieselauto, na twee jaren van daling. In het tweede kwartaal was 38 procent van alle nieuw ingeschreven wagens bij VW in Duitsland een diesel. Dat is vooral te danken aan de introductie van een reeks nieuwe modellen, meent het bedrijf.