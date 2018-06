Musk verkiest Duitsland boven België voor Tesla-fabriek

Volgens Tesla-baas Elon Musk is Duitsland de eerste keuze voor de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla in Europa, laat hij via Twitter weten. Het zou volgens Musk logisch zijn als de fabriek dan in de buurt van de Franse grens en ook nabij de Benelux-landen verrijst.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie. Heel wat landen hengelden naar de komst van de autofabriek, maar Duitsland lijkt nu dus in koppositie te liggen.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2018

Ook Vlaanderen werd genoemd als kandidaat voor een productiesite. Dat bleek eind september 2015, toen CEO Musk tijdens een bezoek aan ons land daarover gesprekken voerde met de Vlaamse regering.

Musk zei toen 'erg onder de indruk' te zijn van hoe de Vlaamse regering zich verdiept heeft in de materie van elektrisch en autonoom rijden en hernieuwbare energie. "Opvallend beter dan het geval is in de meeste grote landen", luidde het.

In maart van dit jaar meldden onze collega's van Data News dat Vlaanderen nog altijd op de shortlist stond, samen met vijf andere regio's (Spanje, Tsjechië, Nederland, Duitsland en Oostenrijk). "De Vlaamse overheid onderhoudt een warme en positieve relatie met Tesla. Zoals Elon Musk reeds in 2015 aangaf, blijft Vlaanderen één van de landen op de shortlist voor een Europese Gigafactory", aldus Marc Van Impe, business developer Belux bij Tesla, in een toelichting aan Data News eerder dit jaar. Door de tweet die Musk vandaag lanceerde, dreigt Vlaanderen uiteindelijk naast de Europese productiesite te grijpen.