Muriel De Lathouwer verlaat EVS op een cruciaal moment

De voormalige Luikse beurslieveling EVS, bekend om zijn apparatuur voor vertraagde beelden van livesportuitzendingen, moet voor de derde keer in zeven jaar op zoek naar een CEO. Muriel De Lathouwer had die baan in 2014 ad interim aangenomen en was in februari 2015 definitief benoemd. Het was een uitdaging. De fundamenten van EVS kraakten. Het bedrijf met zijn 500 werknemers had in 2014 nog wel een bedrijfswinstmarge van 35 procent, maar de resultaten gingen achteruit.

...