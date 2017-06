Multipharma maakt coöperanten van klanten: 'We zijn geen snoepwinkel'

Klinkt een betaalde getrouwheidskaart onrealistisch? In een veranderend apothekerslandschap had de coöperatieve apotheek Multipharma nauwelijks drie maanden nodig om 150.000 klanten aan te zetten tot het MultiCo-programma toe te treden. "Solidariteit is een van onze drie sleutelwaarden", zegt gedelegeerd bestuurder Fabienne Bryskère.