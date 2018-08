Multinationals halen miljarden weg uit België

De Duitse chemiereus BASF kondigde bovendien aan dat hij zijn treasury center in het najaar verhuist naar Ierland, wat de teller doet oplopen tot boven 78 miljard euro. Zeven van de 17 financieringscentra zijn zelfs volledig stopgezet.

Grote multinationals maken al sinds de jaren 80 gebruik van een in België gevestigd financieel vehikel om hun wereldwijde financiering te beheren. Dat gebeurde vrijwel belastingvrij dankzij fiscale gunstmaatregelen als de notionele intrestaftrek.

De regering maakte die fiscale aftrek in juli 2017 minder aantrekkelijk. Na de BASF-verhuizing duiken de in België geparkeerde kapitalen onder de lat van 100 miljard euro, tegenover ruim 300 miljard euro zeven jaar geleden.

De multinationals repatriëren de miljarden om ze op groepsniveau te beheren of toe te wijzen aan financieringsvehikels in landen als Ierland, Luxemburg of Nederland.