Monica De Jonghe volgt Bart Buysse op als directeur-generaal bij VBO

Monica De Jonghe is juriste van opleiding. Na een carrière als advocate en manager bij KPMG ging ze in 2005 aan de slag in het sociaal departement van het VBO, waar ze opklom tot eerste adviseur.

De Jonghe wordt lid van de algemene directie van het VBO, naast CEO Pieter Timmermans en bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht. Als directeur-generaal en executive manager van het competentiecentrum "Werk en Sociale Zekerheid" zal ze, samen met de executive managers van de andere competentiecentra, tevens deel uitmaken het VBO Management Committee.

Volgens CEO Timmermans is De Jonghe 'de juiste vrouw op de juiste plaats'. "Ze combineert expertise met ervaring en goede people skills. Ik ben ervan overtuigd dat zij het VBO zal versterken en verrijken met nieuwe inzichten. En in de Groep van Tien zullen we een stevige en complementaire tandem vormen", aldus de CEO van het VBO.

Bart Buysse wordt op 1 oktober 2018 gedelegeerd bestuurder van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.