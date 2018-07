Mithra sluit miljoenenovereenkomst met Ceres Pharma

De verkoop past in de strategie van Mithra om te focussen op zijn twee belangrijkste producten en mogelijke blockbusters: Donesta (menopauze) en Estelle (anticonceptie), zo luidt het in het persbericht. De verkochte portefeuille was vorig jaar goed voor een omzet van 14 miljoen euro in België en Luxemburg.

Voor Ceres Pharma, dat net zoals Omega Pharma gespecialiseerd is in voorschriftvrije middelen, betekent de deal meteen een verdubbeling van de omzet, berekende zakenkrant De Tijd. Ceres haalde tot nu toe vooral inkomsten uit de verkoop van sportvoeding (Etixx) en voedingssupplementen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van ruim 10 miljoen euro en een brutowinst van 1 miljoen. Met de overname van een deel van de Mithra-activiteiten is de beoogde kaap van 30 miljoen euro omzet in zicht.

Opmerkelijk: Ceres Pharma is het bedrijf dat Marc Coucke oprichtte als opvolger van Omega Pharma, dat hij enkele jaren geleden verkocht heeft aan het Amerikaanse Perrigo. Maar Coucke is tegelijk ook de op één na belangrijkste aandeelhouder van Mithra.