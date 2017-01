Middenveldorganisaties verzetten zich tegen privatisering staatsbank Belfius

Belfius - de Belgische bankdochter van Dexia - kwam eind 2011, na een nieuwe financiële crisis, voor 4 miljard euro in handen van de Belgische Staat. De huidige regering-Michel denkt er nu aan om haar belang ten gelde te maken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt liet onlangs nog verstaan dat hij een gedeeltelijke beursgang een valabele optie vindt. Ook de CEO van Belfius, Marc Raisière, is dat denkspoor genegen.

Maar dat streven naar privatisering zint een aantal middenveldorganisaties niet, waaronder FairFin, de vakbonden ACV, LBC en BBTK, Hart boven Hard, KWB, Masereelfonds en Attac Vlaanderen ... Die organisaties hebben nu een platform opgericht waarmee ze aandringen om een degelijk onderzoek en een open debat te voeren over de maatschappelijke waarde van Belfius.

Het platform wijst erop dat de kosten-batenanalyse veel verder gaat dan alleen maar de eenmalige inkomsten uit een eventuele verkoop. "Een privatisering zou niet enkel een verlies van toekomstige inkomsten betekenen, maar vooral het verlies van controle over de oriëntatie van de bank, die via investeringen en andere diensten een belangrijke rol speelt in de economie", luidt het. "Met een privatisering zou een langetermijnvisie over lokale verankering en maatschappelijke verantwoordelijkheid in gevaar gebracht worden. Een beursnotering zal de prioriteit bij de kortetermijnresultaten leggen."

Daarnaast wijst het platform op de grote economische waarde die een bank met een maatschappelijke opdracht kan opleveren. "Ze kan een stabiliserende rol spelen in geval van crisis."