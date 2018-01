Michèle Sioen (Manager van het Jaar): 'Af en toe met de voetjes op de grond gezet worden, dat helpt'

Michèle Sioen, sinds 2005 CEO van de West-Vlaamse textielgroep Sioen Industries, is de 33ste Trends Manager van het Jaar. "Hard werken, want het komt allemaal niet vanzelf", kreeg de captain of industry en de voormalige voorzitter van het VBO ingeprent van haar ouders.