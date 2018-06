Michel wil Europese reactie op VS-invoerheffingen op staal: 'Zwarte dag voor de vrije handel'

De premier sprak in het VRT-radionieuws van 'een zwarte dag voor de vrije handel'. Michel vindt dat Europa een duidelijke reactie moet geven in de vorm van tegenmaatregelen. Tegelijk wil hij een escalatie in de vorm van een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten vermijden.

We zijn in contact met de Europese Commissie om tegenmaatregelen te nemen. Premier Charles Michel

'Het is niet aanvaardbaar dat de Verenigde Staten opnieuw een unilaterale beslissing nemen die in botsing is met het internationale recht', aldus Michel. 'Ik betreur deze situatie. In onze geschiedenis was de VS een belangrijke partner op alle niveaus, op vele punten staan we samen. Maar ik stel vast dat er de laatste maanden meer en meer unilaterale beslissingen van de VS zijn met een potentieel zwaar negatief effect voor de Europese Unie en voor België.'

De premier vreest dat de Amerikaanse importheffingen een effect zullen hebben op de economie in Europa en België. 'We moeten bekijken met de sectoren wat de concrete gevolgen zullen zijn. Maar het is zeker dat minder vrije handel niet positief is voor de groei in de toekomst.' Hij wil een duidelijke reactie van Europa. 'We zijn in contact met de Europese Commissie om tegenmaatregelen te nemen, om te tonen dat Europa gerespecteerd moet worden.'