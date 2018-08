Michel Verhaeren (CEO Fiets!): 'Te smalle fietspaden? Fantastisch!'

De fietswinkelketen Fiets! kende een bewogen bestaan sinds de oprichting in 2010. Toenmalig CEO en medeoprichter Hendrik Winkelmans bouwde Fiets! uit tot een keten van elf winkels. In 2015 werd Fiets! de marktleider van de Benelux dankzij de overname van zijn Nederlandse sectorgenoot Hans Struijk. Dat was mogelijk door de instap van de familiale investeringsmaatschappij Vermec van Michel Verhaeren.

