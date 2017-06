Melkprijs gaat weer de hoogte in

Het dieptepunt van de melkprijzen is voorbij. In de eerste maanden van dit jaar was er zelfs een spectaculaire klim met ruim een derde. "De zuivelindustrie is gematigd positief voor 2017, maar voorzichtigheid blijft geboden", zegt Renaat Debergh, de gedelegeerd bestuurder van de Belgische Zuivelvereniging.