'Meer focus is voor Agfa een goede zaak'

Alles komt terug. Samen met de resultaten voor het tweede kwartaal van 2017 maakte de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert voor beurs bekend dat het overweegt de activiteiten van HealthCare IT onder te brengen in een afzonderlijke juridische entiteit. De raad van bestuur van de groep, waarin kleppers zetelen zoals Julien De Wilde, Michel Akkermans, Hilde Laga, Jo Cornu en Viviane Reding, vraagt om een en ander te bestuderen. CEO Christian Reinaudo kreeg naar eigen zeggen geen deadline opgelegd, maar de studiefase kan volgens hem ook geen tien jaar duren. Het is van 2006 geleden dat er een opsplitsscenario op de t...