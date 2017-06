Meer dan 800 vacatures in chemie- en farmasector

Essenscia Vlaanderen voerde vorige maand een enquête uit waaraan 141 bedrijven meewerkten, samen goed voor zowat twee derde van de tewerkstelling in de sector in Vlaanderen. Uit dat onderzoek blijkt dat 82 procent van de bevraagde bedrijven momenteel mensen aanwerft, goed voor 801 vacatures. De helft daarvan zijn nieuwe jobs.

Wat opleidingsniveau betreft, is er bij de vacatures een duidelijke verschuiving richting hooggeschoolden. Een derde van de jobaanbiedingen in de chemie- en farmasector is bestemd voor masters. Voornamelijk industrieel en burgerlijk ingenieurs zijn erg in trek, maar ook bio-ingenieurs en (farmaceutische) wetenschappers.

Ook vraag naar professionele bachelors

Professionele bachelors (27 procent) liggen goed in de markt, vooral voor technische functies in productie en onderhoud. Doctors zijn vooral gegeerd voor O&O-functies, die goed zijn voor tien procent van het totale aantal vacatures.

Het aandeel vacatures voor tso-profielen daalde tegenover vorig jaar dan weer van 41 procent naar 29 procent.

"Het hoge kwaliteitsniveau van ons onderwijs verzekeren blijft dus cruciaal", zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia Vlaanderen. "We hopen dat nog meer jongeren kiezen voor wetenschappelijke of technische STEM-studies."

De chemie- en farmasector is in totaal goed voor 60.200 directe en zowat 100.000 indirecte jobs in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië heeft de sector 530 vacatures.