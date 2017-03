Mediahuis reageert op verhoogd bod van Talpa op TMG : 'Ze maken geen enkele kans'

Het nieuwe bod betekent een premie van 8 procent ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90 euro per aandeel van het consortium van het Vlaams Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek. Zij kwamen in de overnamestrijd rondom TMG onlangs langszij door het vorige bod van Talpa te evenaren.

Het aandeel TMG sloot dinsdag op de beurs in Amsterdam op 5,92 euro. Het boekenonderzoek door Talpa is inmiddels afgerond en er zijn gesprekken gevoerd met de raad van commissarissen en raad van bestuur van het mediabedrijf. Het bedrijf van De Mol ziet TMG in de toekomst als een apart onderdeel van Talpa, met eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke redactieraden.

Het mediahuis reageert koeltjes op het verhoogd bod van Talpa. "Elk bod van Talpa is kansloos, omdat het geen meerderheid kan halen", zeggen Mediahuis en VP nu in een gezamenlijke verklaring. "Een bod van Mediahuis en VP Exploitatie is het enige bod met zekerheid op succesvolle afronding."

De Vlaamse en Nederlandse partners bezitten nu al samen een meerderheid van 59 procent van de aandelen van TMG. "Met 59 procent in handen kunnen Mediahuis en VP Exploitatie hun bod succesvol afronden", klinkt het zelfverzekerd. "Talpa, dat slechts 20 procent heeft, kan dat niet."

Onderhandelingen met Talpa opgeschort

Delen "Meer geld bieden is zinloos, want Talpa zal er geen meerderheid mee krijgen en dat weten ze"

Talpa benadrukte woensdag nog het "onbegrijpelijk" te vinden dat de commissarissen van TMG inmiddels exclusieve gesprekken voeren met Mediahuis en VP Exploitatie, en dat onderhandelingen met Talpa zijn opgeschort. Talpa had de commissarissen juist zondag nog aangegeven dat het eerdere bod waarschijnlijk op korte termijn zou verhoogd worden.

Voor dit "abrupte afbreken" bestaat volgens Talpa "geen valide reden". Het bedrijf vertrouwt erop dat de gesprekken op korte termijn weer worden hervat en dat het verhoogde bod in overweging wordt genomen door de commissarissen van TMG.

Guus van Puijenbroek van VP reageert in het communiqué dat zij Talpa in een persoonlijk gesprek hebben aangegeven dat hun keuze voor de combinatie TMG-Mediahuis "definitief" is. "Onze aandelen gaan nergens anders naartoe dan naar die combinatie, omdat deze de meest overtuigende strategie heeft en een veilige haven voor de onderneming biedt. Meer geld bieden is zinloos, want Talpa zal er geen meerderheid mee krijgen en dat weten ze."

De twee partners verwachten dat zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van TMG hun bod zullen steunen "omdat dit het enige voorstel is met de vereiste zekerheid op afronding, in combinatie met een faire prijs en realistische strategie". Ze roepen op dit proces snel af te ronden, "in het belang van alle stakeholders, zeker dat van de redactie, medewerkers en nieuwsconsumenten in Nederland."

Ten laatste volgende week woensdag dienen Mediahuis en VP een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht in bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).