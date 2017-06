Mediahuis doet zoals aangekondigd bod op TMG

Voor de deal is in de daarvoor aangewezen periode eigenlijk maar 1,39 procent van de aandelen aangemeld. Maar Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek hadden al het grootste deel van TMG in handen. Hun totale belang loopt nu op tot 61,38 procent. Dat is volgens de kopers genoeg om het in gang gezette overnameproces af te ronden. Er is nog een zogeheten na-aanmeldingstermijn en die eindigt op 2 juli.

Volgens Mediahuis-topman Gert Ysebaert kan er nu begonnen worden met het opbouwen van een "succesvol, stabiel en leidend Nederlands-Belgisch mediabedrijf".

Ook televisiemagnaat John de Mol aast nog altijd op TMG. Zijn bedrijf Talpa, dat dik 29 procent van de aandelen bezit, kwam dinsdagavond met een formeel overnamebod van 6,50 euro per aandeel. De Mol geeft de resterende aandeelhouders tot en met 9 augustus de tijd om in te gaan op zijn bod. Hij belooft dat door te zullen zetten als hij aan minstens de helft van de stukken kan komen. De kans dat dit lukt is evenwel nihil omdat de aandelen van Mediahuis en VP Exploitatie buiten bereik blijven.