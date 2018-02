Marketingactie van AB InBev: Jupiler wordt Belgium

Jupiler, de meest gedronken Belgische pils, verandert vijf maanden lang van naam en wordt Belgium. Daarmee voert de Belgische marktleider AB InBev promotie voor de Wereldbeker Voetbal. "Wij willen een volksbeweging op gang brengen achter de Rode Duivels. De eigen identiteit verdwijnt. Dit is een beweging voor nationale trots." Of is het veeleer een wanhoopsoffensief?