Marc Raisière (CEO Belfius): 'Ons metier is helemaal aan het veranderen'

Marc Raisière gelooft niet dat de digitalisering finaal jobs zal vernietigen. Een kaalslag zoals bij ING België is bij Belfius niet aan de orde.

"We zijn volop andere profielen aan het aanwerven, hoewel er natuurlijk ook een natuurlijke afvloeiing van ongeveer 1.000 mensen is tegen 2025. De digitalisering zorgt voor een hele verschuiving. Uiteraard zullen robots en algoritmes heel wat werk kunnen overnemen, maar waar we nu volop op moeten inzetten is het advies aan de klant. Daar zijn we nog niet zo goed in. Er zal in de toekomst veel meer nood zijn aan advies, over een pensioenopbouw bijvoorbeeld. Daarom is het uiterst belangrijk dat we ons personeel omschakelen naar die taak. Callcenters zullen bijvoorbeeld veel belangrijker worden. Dat zijn jobs die we niet naar Polen mogen verhuizen. Die moeten hier in België blijven."