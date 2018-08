Marc Coucke voegt golfclubs toe aan imperium

Het gaat om de golfbaan van Durbuy in de deelgemeente Barvaux-sur-Ourthe en die van Five Nations in het nabijgelegen Méan, meldt De Tijd zaterdag.

Beide clubs beschikken over 18 holes, en bij de laatste hoort ook een golfhotel met 35 kamers. Ze tellen samen zowat 600 leden.

Coucke neemt de golfterreinen over van de Blue Green-groep van de Nederlandse multimiljonair Eric Wilborts, medeoprichter en ex-aandeelhouder van de fitnessketens HealthCity en Basic-Fit. Er werd al een principieel akkoord gesloten, maar de financiering van de deal is nog niet helemaal rond. Wilborts is een gewezen toptennisser die na zijn sportcarrière een fortuin vergaarde in de tennis- en de golfsector. Bij de beursgang van de fitnessketen Basic-Fit cashte hij eerder dit jaar 86 miljoen euro door zijn aandelen van de hand te doen.

Sinds de verkoop van Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo investeerde Coucke volop in toeristische attracties in het Luxemburgse dorp.

Volgens De Tijd is het overigens geen toeval dat Coucke zijn oog laat vallen op de golfsport. Ons land telt 88 golfclubs en de verwachting is dat dit jaar de kaap van 67.000 actieve spelers wordt overschreden. Ook bij buitenlandse golfliefhebbers scoort België erg goed, luidt het.