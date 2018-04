Marc Beerlandt (MSC Belgium): 'Met deze uitbreiding van de haven kunnen we weer een paar jaar voort'

De Vlaamse regering beslist normaal deze maand over de uitbreiding van de Antwerpse haven. Hoewel het plan niet helemaal is zoals hij het zelf gewild had, is Marc Beerlandt van de containerrederij MSC Belgium tevreden. Als grootste klant van de haven is dat niet onbelangrijk.