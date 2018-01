Machelen wil Uplace uit handen nemen van Vlaanderen

Dat Machelen het Uplace-project wil beheren, blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) dinsdag in het parlement op vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen).

De Raad van State heeft eind vorig jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace vernietigd, onder meer omdat de geplande tramverbinding werd geschrapt.

Het arrest kan de doodsteek betekenen voor het veelbesproken en omstreden winkelcomplex in Machelen.

"Er is gisteren een brief toegekomen van de gemeente Machelen om een delegatie te geven voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan", zei Schauvliege dinsdag in het parlement. "Die vraag moet nu besproken worden."

"De reconversie is primoridaal om de leefbaarheid van het gebied te garanderen", luidt de schriftelijke argumentatie van de gemeente. "Een verder uitstel van de reconversie zou nefast zijn. Een planologische oplossing kan zich best op gemeentelijk niveau voltrekken, zodat de gemeente Machelen het voortouw kan nemen en de juiste accenten kan leggen."

De gemeente vraagt daarom de bevoegdheid over te dragen, maar wil wel nauw overleggen met de Vlaamse diensten.