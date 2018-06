Mach Media is cultureel vertaler tussen bedrijven

De Amerikaanse actrice Taunya Renson-Martin volgde begin deze eeuw de liefde naar België. Ze speelt nog steeds kleine rolletjes (onder meer in de series Cordon en Het Goddelijk Monster), maar nu is het ondernemerschap haar hoofdrol. In 2008 richtte ze Mach Media op. Het communicatiebureau telt intussen zeventien werknemers van onder meer Poolse, Ierse en Indonesische afkomst, en heeft naast het hoofdkantoor in Gent ook een vestiging in Washington DC. Mach Media biedt communicatiediensten en digitale strategieën aan, gaande van websites beheren over leads genereren tot interne communicatie, pr en reclame. Het werd dit jaar voor de tweede keer op rij opgenomen in de lijst met de snelst groeiende Europese privébedrijven van het Amerikaanse ondernemersmagazine Inc.

...