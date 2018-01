Lufthansa plant meer dan 8.000 aanwervingen

Meer dan de helft van de vacatures is voor stewardessen en stewards bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen van de groep, maar er is ook plaats voor honderden nieuwe piloten en technici. Heel wat nieuwe werknemers zullen terechtkomen bij de snelgroeiende dochter Eurowings. Daar zouden ongeveer 2.700 vacatures zijn. Een deel zal afkomstig zijn van Air Berlin. Lufthansa heeft zich al ontfermd over een deel van de vliegtuigen en routes van die failliete sectorgenoot.

Bij de volledige Lufthansa-groep werken op dit moment circa 130.000 mensen. Topman Carsten Spohr verklaarde eerder dat hij verwacht dat 2017 een recordjaar was voor de groep, zowel wat de winst betreft als de passagiersaantallen. Die laatste worden woensdag bekendgemaakt.