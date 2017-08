'Lotus Bakeries haalt koekjes uit de rekken'

Zaterdag raakte bekend dat een aantal loten frangipanekoekjes van Lotus in Frankrijk uit de rekken werden gehaald. De koekjes waren opgedoken op een lijst van het Franse ministerie van Landbouw met producten die sporen van fipronil bevatten.

Volgens kwaliteitsdirecteur bij Lotus William Du Pré ging het om 'enkele kartonnetjes' en was er geen gevaar voor de volksgezondheid. Nu worden er ook Lotus-producten uit de Belgische winkelrekken gehaald. Bij Lidl gaat het om een bepaald lot madeleine-koekjes van het huismerk, die in een Lotus-fabriek in ons land geproduceerd worden.

Volgens woordvoerster Isabelle Colbrandt vroeg de producent zaterdag om een bepaald lot voorlopig aan de kant te zetten. Onderzoek moet nu uitwijzen of de madeleines effectief fipronil bevatten, als dat niet zo is komen ze terug in de winkelrekken. "Daarvoor wachten we nu op meer informatie van de producent zelf", zegt Colbrandt.

Volgens VTM Nieuws werden ook bij Delhaize en Colruyt producten van Lotus uit de rekken gehaald. Bij Delhaize gaat het over zeven soorten koekjes: voorlopig worden zebrakoekjes, madeleines en de frangipanewafels, zowel de grote als de kleine exemplaren, niet verkocht. Daarnaast haalt de winkelketen ook zijn eigen madeleines van het huismerk uit de rekken. Ook Colruyt haalt tijdelijk producten van Lotus Bakeries weg, al is het niet duidelijk over hoeveel soorten het daar precies gaat.

Het federaal voedselagentschap FAVV is op de hoogte van de zaak, al kwam het initiatief om producten uit de rekken te laten halen wel van Lotus zelf. Volgens woordvoerster Katrien Stragier heeft het FAVV zaterdag wel meer informatie gevraagd aan de koekjesproducent, nadat was uitgelekt dat er producten in Frankrijk uit de rekken werden gehaald. Bij Lotus Bakeries zelf was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.