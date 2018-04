Leasingmaatschappij Alphabet zet in op nieuwe mobiliteitsdiensten

Alphabet Belgium, een dochterbedrijf van BMW Group, beheert in ons land met 210 medewerkers een zakelijke vloot van 52.000 voertuigen. "Sinds vorig jaar zijn we een topdriespeler op de Belgische markt", zegt Erik Swerts (53), sinds september 2017 de CEO van Alphabet België en Luxemburg. "De groei zat goed, zowel in vloot als in rendement. Dit jaar is ook goed begonnen, al merken we in het eerste kwartaal dat de markt wat aarzelt. Er speelt wel wat in mobiliteit."

...