Leasingbedrijven wijzen op valkuilen bij invoering mobiliteitsbudget

De regering-Michel legt de laatste hand aan het wetsvoorstel over het mobiliteitsbudget. De leasingsector steunt naar eigen zeggen de basisprincipes van het voorstel. "Maar we vrezen dat als niet alle details goed geregeld zijn, de meeste gebruikers een financiële optimalisatie zullen doorvoeren zonder hun mobiliteitsgedrag ook maar iets te wijzigen", stelt Renta in een persbericht.

Bedrijfswagen inruilen

In het wetsvoorstel komt het erop neer dat een gebruiker zijn huidige bedrijfswagen kan inruilen voor een milieuvriendelijker maar vooral goedkoper voertuig en de rest van het budget kan besteden aan fiscaal vrijgestelde duurzame mobiliteitsmiddelen en/of dit bedrag opnemen als nettoloon (met afdracht van een kleine 40 procent aan sociale zekerheidsbijdragen). De lijst van die duurzame mobiliteitsmiddelen zou deels in de wet, deels bij koninklijk besluit worden vastgelegd.

"Doordat er in de voorlopige tekst geen enkele verplichting staat om ook maar 1 euro aan duurzame mobiliteitsmiddelen te spenderen, verwachten we dat het gros van de mobiliteitsbudgetten zal bestaan uit een iets kleinere, goedkopere bedrijfswagen, aangevuld met een gunstig belast loon", verwacht Frank Van Gool, directeur van Renta. "Zo'n auto blijft dan even hard in de file staan als zijn grotere broertjes."

Ook motorfietsen op de lijst

Daarom is het volgens Renta van belang de lijst met duurzame mobiliteitsmiddelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat de alternatieven ook echt gebruikt zullen worden. "Naast autodelen, openbaar vervoer en de fiets, verdienen ook motorfietsen een plaats in het budget", klinkt het bij Renta. "Dat is efficiënt in de strijd tegen de files en beter voor het milieu. Vandaag staat slechts een fractie van de ingeschreven motoren op naam van een bedrijf en dat is een gemiste kans."

De leasingsector pleit ervoor om - zij het voor een beperkt aantal dagen per jaar - ook klassieke autoverhuur mee op te nemen in de lijst van duurzame vervoersmodi. "Dit om mensen die voor een kleiner voertuig kiezen de kans te geven bijvoorbeeld een grotere wagen te huren voor vakantie of verhuis. Dat kan de twijfel bij de gebruiker wegnemen om de overstap te maken", volgens Renta.

Euro6 als criterium

Daarnaast heeft de sector ook bedenkingen bij de voorwaarde die stelt dat de huidige bedrijfswagen moet omgeruild worden naar een voertuig met een lagere CO2-uitstoot. "Door de recente evolutie van de oude NEDC-testcyclus voor CO2 naar de nieuwe WLTP-gebaseerde waarden zou het weleens heel moeilijk kunnen worden om alternatieven te vinden die op papier een lagere CO2-uitstoot hebben, zelfs in een kleiner voertuigengamma", zegt Frank Van Gool. "Ook de overstap van diesel naar benzine of cng zal niet bevorderd worden door een zuiver focus op CO2. Wij stellen voor om enkel Euro6 te behouden als criterium. Dat zal het succes van het systeem fundamenteel beïnvloeden."