Kruidvat stopt met verkoop van tabak: 'Dit kan een nieuw tijdperk inluiden'

Winkelketen Kruidvat stopt met de verkoop van sigaretten. Dat zegt CEO Gerard van Breen van moederbedrijf A.S. Watson Health & Beauty Benelux in een interview met de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Ook in de zusterketen Trekpleister - die enkel in Nederland actief is - zullen op termijn geen rookwaren meer worden verkocht.

De twee drogisterijketens willen 'zich steeds meer profileren als health-winkels, met een grotere keus in zelfzorgmedicijnen', zegt Van Breen. 'Dan passen sigaretten echt niet meer in ons concept.'

Concreet zal de verkoop van tabak in alle 1.373 filialen van Trekpleister en Kruidvat in Nederland en België geleidelijk worden teruggeschroefd. De overgang zal meer dan anderhalf jaar duren. 'Omdat we de winkels tegelijk willen ombouwen en dat kan niet allemaal in één keer. En omdat dat ook financieel onverantwoord is', verdedigt de topman de lange omschakelingsperiode.

Van Breen is naar eigen zeggen trots op deze stap. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens door de beslissing zullen mislopen, wil de CEO niet zeggen, maar volgens hem scheelt het 'toch enkele procenten'. In ons land telt Kruidvat 250 winkels. Kruidvat heeft in Nederland 933 filialen, Trekpleister 190.

'Blij dat privésector afstand neemt van tabaksindustrie' (Stichting tegen Kanker)

'Het stoppen met de verkoop van tabaksproducten in de 250 winkels van Kruidvat in ons land is misschien maar een druppel op een hete plaat, want er blijven nog vele duizenden verkooppunten in supermarkten, tankstations en dagbladwinkels', zegt Suzanne Gabriëls, experte tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker, 'maar het is wel een belangrijk keerpunt in de opstelling van de privésector tegenover de tabaksindustrie. Dit kan een nieuw tijdperk inluiden als ook andere ketens dit beleid gaan volgen.'

Gabriëls wijst erop dat het stopzetten van de verkoop nog een stap verder gaat dan het uitstalverbod dat in Nederland zal ingaan vanaf 2020. 'Bij het uitstalverbod is de achterliggende idee dat het de koper van tabaksproducten moeilijker moet gemaakt worden om aan de tabaksproducten te geraken. Welnu, de beslissing van Kruidvat gaat nog een stap verder. Dat kunnen we alleen maar toejuichen', aldus de experte.