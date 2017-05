Krapte op de arbeidsmarkt vormt een nieuwe uitdaging voor de VDAB

De Vlaamse arbeidsmarkt boert goed. In 2016 kreeg de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) liefst 226.671 vacatures binnen. Tussen maart 2016 en maart 2017 waren dat er zelfs 237.505. Dat is het hoogste aantal ooit (zie grafiek Recordaantal ontvangen vacatures bij de VDAB). In maart alleen al zijn 23.439 vacatures aangemeld. Het gaat om banen voor zowel hooggeschoolden (+30% vacatures in een jaar) als laaggeschoolden (+20%).

