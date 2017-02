Kraft Heinz trekt fusievoorstel Unilever in

Volgens de gemeenschappelijk persmededeling heeft Kraft Heinz er 'vriendschappelijk mee ingestemd' om het voorstel in te trekken.

Vrijdag raakte bekend dat Kraft Heinz 143 miljard dollar (134 miljoen euro) veil had voor een fusie met Unilever, maar die wees het bod resoluut van de hand. Unilever vond het bod te laag en zag 'geen enkel financieel of strategisch voordeel' voor zijn aandeelhouders.

Een deal tussen Kraft Heinz - ook al het product van een fusie - en Unilever had de grootste overname ooit kunnen zijn in de voedingsindustrie, en groter dan de overname van SABMiller door bierconcern AB InBev.

Kraft Heinz is onder meer bekend van de gelijknamige ketchup, maar ook van Philadelphia of Caprisun, terwijl Unilever merken in portefeuille heeft gaande van Knorr en Dove tot Amora en Calvé.