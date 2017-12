Kmo's vrezen gebrek aan personeel

Liefst 43 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen is bezorgd volgend jaar niet de geschikte profielen te vinden. Daarnaast is 27 procent bang dat er werknemers zullen vertrekken. Die bedreiging wordt vooral ervaren bij de iets grotere ondernemingen.

Ruim een derde van de kmo's vindt voorts dat de steeds wijzigende fiscale regelgeving een grote bedreiging vormt. Ook de voortdurende verandering rond sociale wetgeving en de rigide regelgeving rond arbeidsorganisatie worden genoemd.

Ondanks de taxshift die momenteel in uitvoering is, vinden drie op de vier kmo's dat een verdere verlaging van de loonkost een grote opportuniteit zou zijn om hun bedrijf verder te laten groeien. De verlaging van de vennootschapsbelasting vinden ze in verhouding minder belangrijk. Een kwart ziet daar zelfs weinig of geen opportuniteit in.