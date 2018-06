Kleinere spoorbonden mogen niet staken eind juni

De aangekondigde stakingsaanzeggingen van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) en Metisp-Protect - samen goed voor negen dagen staking - zijn door werkgever HR Rail om procedurele redenen afgewezen.

De kleinere spoorbonden kunnen na een verzoeningsvergadering wel een nieuwe stakingsaanzegging indienen, maar dan moeten ze een periode van acht werkdagen in acht nemen, zegt HR Rail-woordvoerder Alain Dupont.

Vrijdag al had het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) zijn stakingsplannen opgeborgen. De drie kleinere bonden protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders.

ACOD Spoor diende een aanzegging, in omdat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.

Voor de reizigers betekent dat voorlopig enkel de door de socialistische bond ACOD Spoor aangekondigde 48 urenstaking - vanaf donderdag 28 juni om 22.00 uur - officieel kan plaatsvinden.