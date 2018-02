Kinderkledinglijn Fred & Ginger zet eerste stappen in buitenland

Het bedrijf verwijst in een persbericht naar 'de stijgende vraag vanuit het buitenland'. Sinds vorig najaar is de kinderkleding van Fred & Ginger al te koop in Nederland, in de warenhuizen van Hudson's Bay.

"We hopen ook in Duitsland actief te worden. We voeren hierover gesprekken met partners", bevestigt Patrick van der Borden van moederbedrijf FNG.

De ambitie is vanaf de volgende herfst- en wintercollectie. Op langere termijn lonkt het kinderkledingmerk naar 'emerging markets' buiten Europa. "We mikken daarbij op het middelhoge segment", aldus van der Borden.

Financiële details kon hij niet vrijgeven. Fred & Ginger werd in 2005 opgericht en levert kledingcollecties voor kinderen tussen twee en veertien jaar. Het label staat voor "avontuur, kleur en contrast" en biedt comfortabele kleding met speelse details.

Fred & Ginger maakt deel uit van de beursgenoteerde Benelux-modegroep FNG, die in heel Europa actief is.