Kempense bedrijven PFL en ABBIT clusteren hun toekomst aan elkaar

PFL Group, opgericht in 1998, is actief in de verhuur en de verkoop van audiovisuele oplossingen, videocaptatie en -montage en digital signage. In de toekomst wil het bedrijf zich sterker positioneren op de markt van de in-house auditoria. Het nieuwe bedrijfspand van 3000 vierkante meter, verdeeld over twee bouwlagen, vergde een investering van ruim 2 miljoen euro.

De integratie van ABBIT meeting Innovators past perfect in de strategie van PFL. Het innovatieve ABBIT faciliteert evenementen en vergaderingen met deelnemers die zich op grote afstand van elkaar bevinden, wat goedkoper is dan die mensen samen te brengen op één plaats.

ABBIT, dat 92 procent van zijn meetings en events in het buitenland deed, blijft zo toch in Vlaamse handen. Er was interesse voor ABBIT vanuit de Verenigde Staten en Zwitserland.

"Het is een mooi voorbeeld van lokale verankering," zegt CEO Dominic De Gruyter. "De strategie van PFL verbreedt diensten rond meetings en evenementen en de internationalisering van markt en klanten. De beide teams zijn op alle vlakken bijzonder complementair."